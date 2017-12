Til SUS etter å ha kjørt i fjellveggen

Nødetatene er på vei til et trafikkuhell i Svåheia i Eigersund kommune, ved avkjøringen til avfallsanlegget. En bil skal ha kjørt i fjellveggen. Føreren er ute av bilen, melder politiet.

Det er bare ett kjøretøy involvert i ulykken. Føreren av bilen kjøres til legevakt for undersøkelse på grunn av nakkesmerter. Det er mye snø på stedet. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet.

Rundt klokken 11.00 melder politiet at føreren av bilen ble sendt til SUS for undersøkelse. Bilen er fjernet fra veibanen og begge felter er nå åpnet for trafikk.