Trafikkulykke i Auglendstunnelen

Det melder politiet klokken 17.30 fredag. Noen minutter seinere melder politiet at en bil står mellom kjørefeltene nord/sør, og at denne ikke er til hinder i veibanen, men at det er redusert fart og kø forbi stedet. Politiet melder også at bilberging er på vei.

Politiet fikk flere meldinger om farlig kjøring i forkant av uhellet ved Auglendstunnelen i Stavanger. Bilføreren, en mann, stanset ikke for politiet, og kjørte inn i lyktestolper og lite bygg ved tunnelen, melder politiet.

– Kjøringen skyldes et sykdomstilfelle, og det er ikke mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik til Aftenbladet. Føreren skal være uskadd. Bilføreren får helsehjelp på stedet.

Ulykken har skjedd i nordgående felt. Det skal ikke være personskade.