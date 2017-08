Syv rogalendinger til sykehus etter trafikkulykke på E 39

En 24 år gammel rogalending er fratatt førerkoret etter at tre biler kolliderte på E 39 like over klokka 17 søndag ettermiddag. Sju personer ble fraktet til sykehus - alle med adresse i Stavanger og på Bryne.