Bil i lyktestolpe på Vatne

En person er kjørt til SUS med ambulanse, etter at en bil kjørte i en lyktestolpe på Rv 13 på Vatne.

– Vi vet ikke noe om skadeomfanget, men personen var oppegående, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt Kurt Løklingholm.

Trafikken på stedet sto i begge retninger under bergningsarbeidet, men bilen har nå blitt hentet og politiet er ferdige på stedet.

Det var litt etter klokken 15 onsdag at politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt ut av veien og inn i et tre på Rv 13 på Vatne.

– Den første meldingen vi fikk viste seg å ikke stemme helt. Bilen hadde truffet en lyktestolpe, ikke et tre, sier Løklingholm.