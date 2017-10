Seks sjåfører fikk bruksforbud

Vegvesenet konsentrerte seg i dag om kabotasjetransport (transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme), kjøre- og hviletid, vekt, lastsikring, teknisk og dokument kontroll.

95 kjøretøy var innom kontrollplassen ved E39 på Krossmoen. 21 av disse ble stoppet for nærmere kontroll.

Tre bruksforbud ble gitt for manglende lastsikring, to bruksforbud for sikthindrende gjenstand i synsfeltet. En utenlands transportør med tankbil og farlig gods fikk kjøreforbud på grunn av manglende fraktdokumentasjon.

En fikk skriftlig mangel for feil med lys.

En sjåfør fikk skriftlig advarsel og en fikk muntlig advarsel på grunn av brudd av kjøre- og hviletid bestemmelser.