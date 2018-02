Fem biler i to kollisjoner ved Auglendstunnelen

Ulykkene har skjedd i sørgående retning på E39, opplyser politiet.

Det skal være snakk om to ulike forhold. Tre biler har vært involvert i en kjedekollisjon først. Like bak har to andre biler vært involvert i en kollisjon. Det er ikke snakk om personskader. Tre av bilene trenger bilberging

Trafikken stod lenge i det ene kjørefeltet. Sjåfører melder til aftenbladet at trafikken siger sakte av gårde i det andre feltet.

Men siden det også har vært en trafikkulykke som involverer fire biler lengre sør på E39, må bilister belage seg på lange køer på vei hjem fredag ettermiddag.

Under en halv time tidligere kolliderte også flere biler på Forus