Vanskelige kjøreforhold til fjells

– Alle må være forsiktige på vei fra Sirdal, spesielt like etter Hunnedalen, sier en tipser.

Hun melder om dårlig sikt, sterk vind og is på veien. Flere biler skal ha fått problemer og havnet utenfor veibanen.

– Vi har ikke fått noen meldinger om uhell som har krevd at vi rykker ut. Men vi har fått obs-varsel fra Fylkesmannen, så vi er klar over at det blir vær som gir vanskelige kjøreforhold, sier operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet ved 17.30 tiden søndag.

Vegtrafikksentralen er i kontakt med entreprenørene for å be dem om å sjekke forholdene på veien til Sirdal. Kartet i appen Min Trafikk viser at det like før klokken 18 er kø fra Sirdal til Byrkjedal.

Det er meldt både sterk vind og mye nedbør i Rogaland de neste dagene. Verst blir forholdene mandag.

