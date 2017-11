Kollisjonen skjedde like ved krysset Kontorveien og Refsnesveien på Forus, opplyser operasjonsleder Tor Helge Stavik.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 8.08. Trolig er ingen alvorlig skadet etter hendelsen.

– Syklisten fløy over panseret, men har trolig ikke blitt alvorlig skadet. Politi på stedet melder at syklisten er oppe og går. Det er likevel sendt ambulanse for sikkerhets skyld, sier Stavik.

Politiet avhører partene.

To til sykehus etter knivstikking i Haugesund

Alvorlig skadet etter E 39-ulykke