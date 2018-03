Mann (18) lettere skadet etter front-mot-front i Årdal

Nødetatene fikk melding om en trafikkulykke klokken 16.16 palmesøndag. Tre biler var involvert i ulykken, og politiet meldte at fire personer skal ha vært i bilene. En person ble fløyet med luftambulansen til SUS og ble av politiet betegnet som alvorlig skadet.

SUS opplyste søndag kveld om at mannen (18) som ble fløyet inn til SUS er lettere skadet, og at tilstanden er stabil. De tre andre, en mann (64), mann (45) og kvinne (52) er alle lettere skadet.

Ulykken skal ifølge politiet ha inntruffet under en forbikjøring. Fører av bilen som foretok forbikjøring traff så møtende kjøretøy i front, mistet kontrollen og traff møtende kjøretøy nummer to.

Politiet meldte først at to personer skal ha vært skadet. Dette ble så korrigert. Ulykken har skjedd i Årdal sentrum på riksvei 13.

Politiet meldte klokken 19 at bilberging pågår, og at veien vil bli åpnet for fri ferdsel rundt klokken 19.30.

Ola Myrset