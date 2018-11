Desse vegane i Klepp får forkøyrsrett

- I fleire kryss er det ikkje klart nok kven som eigentleg har vikeplikt og forkøyrsrett. Difor forkøyrsregulerer vi desse fylkesvegane, forklarer Bjørn Kristian Røyland på plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen, i ei pressemelding.

Desse vegane blir forkøyrsregulert onsdag 28. november:

Fylkesveg 171 Pollestadvegen

Fylkesveg 216 Pollestad/ Grødelandsvegen

Fylkesveg 245 Selevegen

Fylkesveg 247 Orrevegen

Fylkesveg 248 Borevegen

Fylkesveg 249 Nesevegen

Fylkesveg 250 Brautvegen

Fylkesveg 251 Roslandsvegen

Fylkesveg 252 Lalandsvegen

Fylkesveg 253 Øksnevadvegen

Fylkesveg 255 Ergavegen

Fylkesveg 258 Saltevegen

Fylkesveg 260 Fjogstadvegen

Statens vegvesen ber trafikantane passe på.

- Dei som kjem på sidevegane må følgje godt med på skilting og oppmerking. Nå får dei vikeplikt før dei skal køyre ut på vegane som blir forkøyrsregulerte. På same tid må bilistane på dei nye forkøyrsvegane vere klar over at det kan koma bilar frå høgre som køyrer av gamal vane, og ikkje får med seg nye skilt og merking i vegen, seier Røyland i meldinga.