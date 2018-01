Her stoppet kjøreturen for denne lastebilen mandag formiddag.

Det er ikke kjent for Aftenbladet hva som var årsaken til uhellet, men ifølge butikkansatte i området, er ikke dette et uvanlig syn på akkurat dette stedet. En Aftenbladet pratet med etter at kjøretøyet var fjernet, forteller at lignende utforkjøringer fra denne kanten skjer 10–12 ganger i året.

Grunn til å være obs om du kjører i området, altså.