Lange køer på Flesland: – Bagasjebåndene streiker

– Det er lange køer og helt kaos. Bagasjebåndene virker ikke og folk får ikke sjekket inn bagasje. Slik har det vært i en halvtime nå, og forskremte flyplassmedarbeidere løper i alle retninger, sier Svein-Magne Tunli til BT klokken 16.50.

Kommunikasjonsansvarlig for Flesland, Cathrine Fuglesang Framholt, sier at køene skyldes et strømbrudd.

– På grunn av strømbruddet har bagasjebåndene stoppet opp. Det eneste båndet som virker er på spesialbagasje. Det tar derfor ekstra lang tid å sjekke passasjerene inn, men vi jobber på spreng for å få bagasjebåndene opp og gå igjen, sier hun.

Enn så lenge tror ikke Framholt at noen vil miste flyene sine.

- Vi holde de reisende oppdatert over høyttalerne til en hver tid.