Navnet frigitt: Figgjo-mann omkom i trafikkulykke

En fotgjenger omkom da han ble påkjørt av en bil like øst for Gvarv i Sauherad kommune i Telemark. Politiet bekrefter at den omkomne er en mann i 70-årene som bodde i Figgjo i Sandnes kommune.

– Ambulansen kom raskt til stedet. Det var også tilfeldig forbipasserende helsepersonell der som tok hånd om fotgjengeren. Etter kort tid ble det bekreftet at han døde på stedet, sier Ole Kamben, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Bilføreren er en lokal mann i slutten av tenårene. Han er ikke skadet og ble avhørt på stedet. Han har gitt fra seg rutinemessige prøver, men politiet mistenker ham ikke for noe. Det er for tidlig å si noe om omstendighetene rundt ulykken.

Fredag frigjorde politiet navnet på mannen.

Ifølge Telemarksavisa skjedde ulykken på en rett strekning der fartsgrensen var 70 km/t. Det var tett tåke på stedet da ulykken skjedde.