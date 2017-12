To jordras over E134

Sør-Vest politidistrikt melder at et jordras gikk over E134 ved Stordalsvatnet og Nordheimsvatnet øst for Etne i 13.30-tiden lørdag. Entreprenør er varslet og er på vei for å ordne opp. Det går an å passere forbi rasstedet.

Det gjør det ikke ved Kyrping i Åkrafjorden. Her gikk raset over E134 rundt 14.10 lørdag ettermiddag, rundt 500 meter fra bensinstasjonen. Raset dekker hele veibanen, og det skal ikke være mulig å passere. Politi og entreprenør er på vei til stedet.

Like før klokken 16 melder politiet at veien vil forbli stengt, i første omgang frem til utpå dagen julaften. Veistrekket vil bli vurdert av geolog.