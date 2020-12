Bergelandstunnelen åpner igjen torsdag

En julegave til trafikkantene i Stavanger sentrum: Bergelandstunnelen åpner igjen torsdag 17. desember.

Fra og med torsdag går det an å kjøre i Bergelandstunnelen igjen. Foto: Jarle Aasland

Harald Birkevold Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stengningen av Bergelandstunnelen tidlig i høst har skapt mye plunder for bilistene, men nå åpner tunnelen igjen, flere uker tidligere enn planlagt.

Fristen for å bli ferdig var 10. januar 2021, men Bergelandstunnelen åpner allerede torsdag 17. desember.

Prosjektleder Joar Løland i Rogaland fylkeskommune er fornøyd med førjulsgaven til alle trafikantene.

– Vi hadde et lite håp om å klare å åpne til jul, og jeg er veldig glad for at arbeidet har gått så godt at vi åpner flere uker før fristen. I tillegg er jeg fornøyd med at vi holder budsjettet, forteller Løland.

Tunnelen i Stavanger sentrum har vært stengt siden 10. august. Nå framstår den som en mye mer trafikksikker, lysere og tørrere tunnel.

