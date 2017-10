Snart må du betale for å kjøre med piggdekk i Stavanger

Bystyret i Stavanger har vedtatt å innføre piggdekkgebyr fordi piggdekk sliter opp asfalten og skaper helsefarlig svevestøv.

Piggdekkgebyret er 1400 kroner for hele vintersesongen, 450 kroner for en kalendermåned eller kr 35 for et døgn.

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene det dobbelte av det som er oppgitt overfor, opplyser Stavanger kommune.

Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter. Det er det samme i Bergen, Oslo og Trondheim.

Vintersesongen går fra 1. november til over påske.

Slik betaler du

Betalingsløsningene er klare fra og med 16. oktober. Da vil du kunne betale piggdekkgebyret på ulike måter.

EasyPark-app Stavanger parkerings app Stavanger parkerings nettside Vipps "Pigg Stavanger"

I tillegg kan du betale gebyret på disse stedene:

Shell Randabergveien

Shell Vardeneset

Shell Løkkeveien

Circle K Randaberg

Circle K Tau

Circle K Haugesundsgata

Circle K Lura

Circle K Ålgård

Fjord 1 Arsvågen - Mortavika (kiosken på ferja)

Bøter til dem som ikke betaler

Du kan få bot på 750 kroner dersom du blir tatt i kontroll og ikke har betalt gebyret. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.

Stavanger parkering har ansvaret for kontroller, som vil skje i samarbeid med politi og Statens vegvesen.

Alle som kjører med piggdekk må betale, og du betaler ett gebyr for hvert kjøretøy med piggdekk som du bruker i Stavanger.

Grensen for gebyret er Stavangers kommunegrense.

Du betaler ikke gebyr for å kjøre med piggdekk på sykkel eller motorsykkel.

Har du betalt for bruk av piggdekk i enten Bergen, Oslo eller Trondheim, slipper du å betale på nytt hvis du skal kjøre med piggdekk i Stavanger i perioden du har betalt for. Og motsatt, dersom du har betalt piggdekkgebyr i Stavanger, trenger du ikke å betale gebyr når du kommer til en av de tre nevnte byene.

Ikke bestemt hvordan pengene skal brukes

Det er ennå ikke bestemt hvordan pengene kommunen får inn på piggdekkgebyr skal brukes. Bystyret i Stavanger skal ta stilling til et forslag om at de brukes til tiltak for bedre luftkvaliteten i Stavanger, for eksempel pant på gamle vedovner.

Du kan lese mer om piggdekk og piggfrie dekk her.