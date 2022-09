Trafikkulykke på E39 ved Kvadrat

Det har vært en trafikkulykke på E39 i nærheten av Kvadrat, i nordgående retning.

Meldingen om ulykken kom like etter klokken 10.

To biler er involvert, i en av dem er airbagen utløst. Trafikken flyter greit forbi ulykkesstedet, som ligger like sør for Kvadrat.

Det er snakk om en påkjørsel bakfra. En passasjer klager på hodesmerter og får hjelp av helsepersonell. Ellers er det materielle skader på begge bilene, melder politiet.

