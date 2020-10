E134: Denne uka blir det normal trafikk over Haukelifjell

Fra torsdag kveld ledes trafikken gjennom Vågslid- og Haukelitunnelen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tunnelene på E134 over Haukelifjell har vært stengt siden 15. juni på grunn av oppgraderingsarbeider. 15. oktober er arbeidene over for i år. Foto: Lars Helge Rasch, Statens vegvesen

15. juni i år startet Statens vegvesen arbeidene med oppgraderingen av tunnelen på E134 over Haukelifjell. I arbeidsperioden har det gått kolonner over Vågsli og Dyrskar, og vegen har vært stengt mellom kl. 23.00 og kl. 10.00 for kjøretøy over fire tonn.

Nå er arbeidene ferdig for i år, og fra og med 15. oktober kl. 23.00 går trafikken som normalt i begge tunnelene. Fartsgrensen i tunnelene settes til 50 km/t fordi det fremdeles foregår arbeid med tekniske bygg i og utenfor tunnelene. I tillegg er belysningen redusert i innkjøringen av begge tunneler, noe som også gjør at farten skiltes til 50 km/t.

Dette opplyser Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag.

– Når vi nå åpner tunnelene for normal trafikk vil Statens vegvesen samtidig takke trafikantene for samarbeid og forståelse for at arbeidet må gjøres. 15. juni 2021 er vi i gang igjen, melder Vegvesenet.