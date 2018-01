Kolumbus: Kan blir forsinkelser på flere ruter

Privat

– Foreløpig går det greit og det er ikke noe særlig forsinkelser, men vi valgte å gå ut med en advarsel etter at vi så værmeldingen for i dag, sier direktør Odd H. Aksland i Kolumbus.

Operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt har ikke fått melding om glatte veier i distriktet torsdag morgen.

– Vi har heller ikke fått beskjed om noen ulykker, sier Løklingholm.

Ulykker onsdag kveld

E39 var stengt mellom Mandal og Søgne i en times tid onsdag kveld da to vogntog ble stående fast i snøværet. Men snøfallet har ikke ført til nevneverdig problemer i Rogaland.

I Agder valgte Statens Vegvesen å stanse alle vogntog for å sjekke om de var riktig skodd for føret.

På Klepp kjørte en bil inn i et steingjerde på Anda i 22-tida. Føreren kom seg ut av bilen og hadde ikke større skader.

Et annet kjørtetøy stanset i et garasjeanlegg i Sandvedlia i Sandnes etter en kjøretur på glatta. det skjedde også i 22-tida.

– Det ser ut til at snøen regner vekk og at det ikke har ført til glatte veier her, sier operasjonsleder i sørvest politidistrikt, Brit Randulff.