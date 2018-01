Russiske vogntog kom ikke av flekken, sjåførene måtte overnatte på Sokn

Statens vegvesen utførte kontroll av tungtransport ved kontrollstasjonen på Sokn i Rennesøy tirsdag fra klokken 12.00 til 20.00.

– Personbiler som kjørte forbi tipset oss om at det røykte fra to vogntog i Mastrafjordtunnelen. Det viste seg å stemme. Vi stoppet to russiske vogntog med dårlige bremser, sier Vestby.

De to vogntogene er lastet med byggevarer.

– Kjøretøyene er blitt påsatt hjullås. Sjåførene, som hadde strekt kjøretiden mye lenger enn tillatt, måtte tilbringe natten på Sokn kontrollstasjon. Onsdag trekkes vogntogene til verksted, sier Vestby.

I tillegg til mangler på bremsesytemene, hadde ett av kjøretøyene utkoblet ABS-systemet på tilhengeren.

– Hvor lenge hadde sjåførene kjørt?

– De har kjørt i over 11 timer på ett døgn. Vi anmelder forholdet onsdag, så flere detaljer vil jeg ikke gi, sier Vestby.

Han antar at sjåførene vil få bøter. I tillegg må vogntogene på verksted for omfattende reparasjoner på bremsene.

– Hvordan tok sjåførene det?

– De tok det fint. De var smilende og fornøyde for at bilene nå skal bli reparert. Vi gav dem passordet til wifi-en, og sjekket at de hadde nok mat til onsdag, sier Vestby.

Han legger til at det er sjelden kontrollørene kommer over så graverende tilfeller når de stopper vogntog.

Alle de 135 kjøretøyene som var innom kontrollstedet tirsdag, ble rutinemessig veid. Skiltene ble avlest med hjelp av skiltgjenkjenningskameraer.