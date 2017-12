Campingvogn sperret fv. 501

Bilen var på vei opp en bakke på fv. 501 da den begynte å skli. Resultatet var at både bil og campingvogn ble stående på tvers av veien.

Campingvognen henger delvis utenfor veibanen.

Veien er sperret og ingen kommer foreløpig forbi.

Hendelsen skjedde fredag ettermiddag rundt klokken 16.30. Klokken 17.25 melder politiet at bilen og campingvognen er fjernet og at veien igjen er åpen for fri ferdsel.

Og på E39 har flere biler fått problemer på det glatte føret. En bil fikk store materielle skader etter et uhell like før Byfjordtunnelen fredag ettermiddag.

Tidligere på dagen havnet en bil på taket på motorveien på Forus.

– Vi er litt overrasket over at det var glatt på E39, men det er det. Vi har fått melding om glatte veier på begge sider av fjorden. Det er glatt både på hovedveier og sideveier, så her er det bare å kjøre etter forholdene, oppfordrer operasjonsleder Tor Helge Stavik i Sør-Vest politidistrikt.