Et enslig kjøretøy havnet i autovernet på E39 i Sandnes etter at føreren mistet kontrollen over bilen, melder politiet klokken 03.24 natt til fredag.

Politiet var på stedet for å bistå. Den ene passasjeren klaget på stiv nakke. Føreren forklarte at han hadde fått skrens på glatt føre før han gikk i autovernet.