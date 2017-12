E39: En ulykke kommer sjelden alene

– Nå er bergingsbil på vei igjen og trafikken går tregt. Det er manuell dirigering på stedet, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt i 20.30-tiden torsdag.

En time senere melder politiet at veibanen er åpnet i begge kjøreretninger.

Vogntog og bil i ulykke

I 15.30-tiden var en bil og et vogntog involvert i en trafikkulykke på E39 i Drangsdalen i Lund kommune. Et kjøretøy havnet utfor veien.

Én person ble kjørt til legekontoret på Moi etter hendelsen. Begge kjøreretninger ble stengt og det oppstod lange køer i området.

I 17.30-tiden meldte en tipser at flere biler har kjørt av veien og flere trailere hadde problemer. Det var da kø til Ualand. En annen tipser fortalte at køen hadde stått helt stille forbi Heskestad i to timer.

Lange køer utover kvelden

Klokken 19.30 meldte politiet at bergingsbil var på stedet. Kort tid etterpå var vogntoget berget og begge kjørefelt skulle etter planen åpne.

Men så kom det altså et motorhavari.

Klokken 20.20 meldte flere tipsere om at trafikken fortsatt stod stille på stedet. Noen av dem hadde da stått stille i kø i flere timer.

