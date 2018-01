– Meldingen om ulykken kom klokken 11.11, og en bil er involvert. Bilen har kjørt inn i fjellvegg og sperrer et felt på riksvei 13, melder politiet.

Ulykkesstedet skal være seks kilometer fra avkjørsel til Preikestolen.

– Sjåføren er transportert til legevakt for kontroll, bilberging foretatt og vei åpen for alminnelig ferdsel, melder operasjonsleder like før klokken 12.