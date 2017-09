Åkrafjordtunnelen var stengt i timevis etter bilvelt

SISTE: Ved 16.50-tiden, over åtte timer etter trafikkulykken ble meldt, var tunnelen åpen for fri ferdsel igjen.

Tidligere:

I og med at sprengstoff og fenghetter oppbevares i nærheten av hverandre, er det fortsatt «en viss eksplosjonsfare», ifølge operasjonsleder Nina Fagerland i Vest politidistrikt. En varebil med henger veltet Åkrafjordtunnelen i Etne i Hordaland fredag morgen. Hengeren hadde eksplosiver i lasten.

– Vi har en ekspert fra et privat firma på vei inn i tunnelen for å sørge for at det blir ryddet opp på en trygg og skikkelig måte, sier Fagerland til NTB.

Fagerland sier til NRK at mannskap har vært inne i tunnelen og sett at det er snakk om dynamitt med fenghetter. Det er ikke klart hvor lang tid det kommer til å ta å fjerne godset.

Åkrafjordtunnelen på E134 er stengt mellom Sævareid og Teigland på grunn av uhellet. Ulykken skjedde 4 kilometer inn i den 7,4 kilometer lange tunnelen.

Arbeidet med å sikre Åkrafjordtunnelen var i gang i 10-tiden fredag, men Fagerland kunne ikke anslå når tunnelen kunne åpnes igjen og trafikken gå som normalt. Trafikken dirigeres via gamleveien langs Åkrafjorden.

Enten hengeren eller varebilen har truffet fjellveggen, og ført til velten. Sjåføren har fått kuttskader og er brakt til sykehus.