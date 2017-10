E39 åpen etter vogntogvelt, manuell dirigering senere

Meldingen om ulykken, som skjedde like sør for Kyllingstad bru, kom klokken 23.48 fredag.

Ifølge politiet framstår fører av vogntoget som uskadet, men det skal ha vært farlig gods i kjøretøyet.

I natt var det manuell dirigering på stedet. Politiet opplyste at tankene på traileren var intakte.

Klokken 07.22 lørdag er veien åpen for fri ferdsel, ifølge politiet. Vogntoget er tømt for last, men ligger fortsatt i grøfta. Det kommer bergingsbil i løpet av dagen, men det er uvisst når. I forbindelse med bergingen av vogntoget, vil det bli manuell dirigering på stedet.