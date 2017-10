Veitrafikksentralen meldte klokka 19.30 at veien var åpen for fri ferdsel igjen. Da hadde det vært manuell dirigering i to timer.

Stengt lenge

Politiet meldte først at bergingen av vogntoget ville være ferdig rundt klokken 15. Men klokken 14.40 meldte det samme politiet at det har oppstått utfordringer under bergingsoperasjonen, og at veien vil være stengt lengre enn først antatt.

Meldingen om ulykken, som skjedde like sør for Kyllingstad bru, kom klokken 23.48 fredag.

Klokken 11.36 melder politiet at E39 nå er stengt ved Ålgård og Bue. Veien er stengt mens bergingen pågår. Omkjøring er skiltet, og går via Fv504/506, altså via Ålgård sentrum.

Lars Kristian Nesheim (leserbilde)

Tommas Torgersen Skretting

For stort

Operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt sier til Aftenbladet at bergingslaget ikke har stort nok utstyr til å få bort vogntoget. Planen er derfor å skille hengeren fra trekkvognen.

– Det er uvisst hvor lang tid dette vil ta, sier Randulff.

Bergingslaget har nå klart å vippe vogntoget opp på hjulene, men enn så lenge blir det stående.

– Det meldes om vanskelige arbeidsforhold på stedet. Dette kommer vi til å jobbe med helt til vogntoget er løftet opp. Et nytt vaktlag har nettopp kommet til, sier operasjonslederen.

Tilhengeren oppe

Klokken 15.55 melder operasjonslederen at tilhengeren er oppe på veien og at ventende trafikk nå slippes gjennom mens bergingsmannskapene omorganiserer for å få opp trekkvognen.

Politiet regner med at bergingsarbeidet skal være ferdig i 16.30-tiden.

Farlig gods

Ifølge politiet framstår fører av vogntoget som uskadet, men det skal ha vært farlig gods i kjøretøyet.

Ifølge vaktleder Stein Arild Egeland ved Rogaland brann og redning, hadde vogntoget 3000 liter med jernklorid om bord.

– Dette betegnes som farlig gods fordi det er etsende. Men det er ingen akutt fare, sier Egeland, som antar at mye av jernkloriden er utvannet nå etter en del nedbør, sier Egeland.

Ronny Hjertås / tipsfoto

Tømt for last

– Kjemikalier som jernklorid må behandles som farlig gods, men brannvesenet trenger ikke spesialpåkledning for å håndtere dette, sier han.

– Her er det godt nok med brannmannsbekledning, sier han.

Jernklorid har en stikkende lukt.

I natt var det manuell dirigering på stedet. Politiet opplyste at tankene på traileren var intakte.

Klokken 07.22 lørdag er veien åpen for fri ferdsel, ifølge politiet.

Vogntoget er tømt for last, men ligger fortsatt i grøfta.

Fjernes lørdag formiddag

– Det kommer bergingsbil i løpet av dagen, sannsynligvis rundt klokken 10.30 lørdag, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Aftenbladet var på stedet på det angitte tidspunktet, men det pågikk da ingen berging. Det ser på hjulspor i gresset ut til at vogntoget har kommet ut av veien rundt 150 meter før det veltet.

Tommas Torgersen Skretting

Mange som kjører forbi Kyllingstad ringer politiet, men både politi og bergingsmannskaper har kontroll på situasjonen. Vogntoget vil bli heist opp fra grøften og fjernet når bergingsbilen er på plass.