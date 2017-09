5 måneder gammelt barn satt usikret i mors fang - mens barnestol sto tom

Trafikkontrollen ble gjennomført i Skippergata og Høylandsgata i Sandnes fra klokken 7.20 til 13.45 fredag.

1179 kjøretøy ble kontrollert og det ble gikk ut 20 gebyr på 1500 kroner for manglende bruk av sikkerhetsbelte. To av dem hadde sikkerhetsbeltet på, men siden det gikk under armen i stedet for over skulder, ble bruken ikke godkjent.

En annen fører ble anmeldt for manglende sikring av barn under 15 år.

– Barnet var fem måneder gammelt og satt usikret i fanget til mor, som også satt usikret mens godkjent barnestol sto tom ved siden av, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Visste du at barn bør sitte uten tykk vinterjakke i barnesetet? Eller at bakovervendt sete er beste løsning? Slik sikrer du barnet ditt i bilen.

I tillegg ble en fører stoppet fordi han ikke hadde sikret og merket lasten på tilhengeren tilstrekkelig. Lasten måtte sikres og merkes før videre kjøring.

Vegvesenet gjør oppmerksom på at last som stikker mer enn én meter ut bak kjøretøy, må merkes med varselmerking.