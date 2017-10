Fylkesvei 44 blir stengt utover natten etter trafikkulykke

– Kriminalteknikere kom til stedet ved 21.30-tiden. De anslår at de kommer til å arbeide på stedet i minst tre-fire timer, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet ved 22-tiden.

Trolig frontkollisjon

Det var like før klokken 18.30 torsdag at ulykken skjedde mellom Ogna og Sirevåg i Hå. To biler var involvert i ulykken.

– Ting kan tyde på at det handler om en frontkollisjon. Vi har ingen oversikt over skadeomfanget til de to personene som er fraktet til SUS, men det er en alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Steinkopf.

To personer til sykehus

To personer var involvert i ulykken, og begge er fraktet til Stavanger universitetssjukehus.

– Den ene personen ble fraktet med luftambulanse, mens den andre ble fraktet i ambulanse, sier Steinkopf.

Ved 22-tiden torsdag var det fortsatt ikke kommet opplysninger om tilstanden til de to.

– Ingen vitner

Politiets kriminalteknikere vil jobbe på stedet utover kvelden og dette er årsaken til at veien til blir stengt på ulykkesstedet, rett i nærheten av Svingen Grill mellom Ogna og Sirevåg.

– Vi har ingen direkte vitner til ulykken. Derfor er det ekstra viktig at vi gjør disse tekniske undersøkelsene, sier Steinkopf til Aftenbladet.

Omkjøring er skiltet.