To til sykehus etter ulykke

– Kriminalteknikere kom til stedet ved 21.30-tiden. De anslår at de kommer til å arbeide på stedet i minst tre-fire timer, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet ved 22-tiden.

Veien ble åpnet igjen ved 02-tiden natt til fredag.

Trolig frontkollisjon

Det var like før klokken 18.30 torsdag at ulykken skjedde mellom Ogna og Sirevåg i Hå. To biler var involvert i ulykken.

– Ting kan tyde på at det handler om en frontkollisjon, sier operasjonsleder Steinkopf.

To personer til sykehus

To personer var involvert i ulykken, og begge er fraktet til Stavanger universitetssjukehus.

– Den ene personen ble fraktet med luftambulanse, mens den andre ble fraktet i ambulanse, sier Steinkopf.

Klokken 23.00 melder SUS i en pressemelding at de to personene er lettere skadet og at tilstanden til de to er stabil. Begge er menn. Han ene er født i 1957, mens han andre er født i 1994.

– Ingen vitner

Politiets kriminalteknikere jobbet på stedet utover kvelden, og dette var årsaken til at veien ble stengt på ulykkesstedet, rett i nærheten av Svingen Grill mellom Ogna og Sirevåg.

– Vi har ingen direkte vitner til ulykken. Derfor er det ekstra viktig at vi gjør disse tekniske undersøkelsene, sier Steinkopf til Aftenbladet.