Politiet melder om trafikkulykke med personskade i Vaulenveien ved Hinnasvingene i Stavanger klokken 11.46 søndag formiddag. Nødetatene er på vei til stedet.

To biler har kollidert. To personer tas hånd om av ambulanse. De er ute av bilene. Bilberging er på vei. De innvolverte personene tas med til legevakten for sjekk.

Trafikken går greit i området, melder politiet.