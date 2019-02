Buss for tog på Jærbanen i vinterferien

Fra mandag 25. februar til onsdag 27. februar kjøres det ikke tog mellom Egersund og Nærbø i tiden mellom klokken 11.52 til 17.30. Torsdag 28. februar gjelder det samme på strekningen mellom Egersund og Skeiane i tidsrommet 12.12 – 18.00.

På de innstilte strekningene vil tog bli erstattet med buss.

- Vi er fornøyde med at disse vedlikeholdsarbeidene kan gjøres i vinterferien. Skolene har ferie, og det har mange arbeidspendlere også. Vi kjører buss for tog på innstilt strekning, og vi tror siden så mange av de faste reisende har ferie at det vil få minimale negative konsekvenser for kundene, sier markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Sør, Dag Brekkan, i en pressemelding.