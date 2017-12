Nå blir det kortere reisetid over Boknafjorden ved uvær

Reservekaien på Hanasand er nemlig ferdig.

Fram til nå har ferjene gått til og fra Mekjarvik når Mortavika har vært stengt på grunn av dårlig vær. Men nå har Statens vegvesen har brukt 30 millioner kroner på å oppgradere Hanasand gamle ferjekai i Rennesøy kommune.

- Hanasand gir bedre ly for vinden og bølgene er mye mindre inn mot Hanasand. Vi er glade for å kunne gi trafikantene et bedre tilbud når været er så dårlig at ferjene ikke kan gå til og fra Mortavika, sier seksjonsleder Eivind Stangeland i Statens vegvesen i en pressemelding.

Overfarten tar rundt 40 minutter til Hanasand. Turen til Mekjarvik tar en og en halv time.

Den største kostnaden i oppgraderinga er ny ferjebru og en såkalt dykdalb, som blir brukt når ferjene skal fortøye. Totalt er det brukt 30 millioner kroner, som inkluderer landstrøm og alt arbeidet på land.

- På den gamle kaien er det plass til 1000 biler. Det kommer nye elektroniske skilt, men før de er på plass, blir det manuell dirigering av biler, forteller Stangeland.