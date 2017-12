Vogntog av veien på såpeglatt føre

Politiet melder at det skal være svært glatt på stedet.

Ulykken ble meldt klokken 21.42. Kort tid etterpå meldte politiet at føreren var ute av lastebilen. Han ble behandlet av helsepersonell på stedet. Skadeomfanget er ukjent.

Uhellet skal ha skjedd da vogntoget, som kom sørfra, hadde svingt av E39 mot industrifeltet på Skurve.

– Føreren var alene i bilen og skulle svinge 90 grader til venstre på toppen av avkjøringsrampen. Der var det steinglatt, sier Olaug Bjørnsen, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Vogntoget havnet utfor veien og ble liggende i vannkanten ved Auestadånå.

– En del av lasten har havnet i vannet. Det er også noe olje eller diesel som har lekket ut fra vogntoget. Brannvesenet er på stedet og legger ut en lense for å begrense skadene i elva, sier Bjørnsen.

Må ha mobilkran for å få vogntoget opp

Vogntoget vil bli liggende på stedet i natt.

– Bergingen av vogntoget starter ikke før i morgen tidlig. Viking Redningstjeneste skal gjøre jobben, men er avhengig av å få lånt en mobilkran før de kan starte berging, sier operasjonsleder Karstein Tendenes ved Sør-Vest politidistrikt.

Han regner ikke med at bergingen av vogntoget vil påvirke trafikkflyten på E39.

Ute og strør

Politiet har onsdag kveld fått meldinger om svært glatte kjøreforhold flere steder både nord og sør i fylket.

– Det er underkjølt regn og null grader. På Skurve melder våre folk at de sklir på asfalt bare de går på beina, sier Bjørnsen som oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

Vegtrafikksentralen har bedt sin entreprenør om å strø veiene.

– Vi ringte vår entreprenør. De kunne melde at de visste om det glatte føret og at de har kalt ut alle mannskaper og strør for fullt, sier Nina Heggernes, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen vest til Aftenbladet.

I hele ettermiddag og kveld har såpeglatte veier ført til store trafikale problemer på E134 i Røldal. Også fra Hunnedalen ble det onsdag ettermiddag meldt om glatte veier.

