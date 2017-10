Veier stengt etter jordras og kjellere fulle av vann

Jordraset i Rekefjordveien i Sokndal dekker hele veibanen. Ingen personer eller biler er tatt i raset, men veien er stengt i forbindelse med opprydningsarbeidet.

Politiet sier at dette angivelig vil ta flere timer og det ventes også en geolog til stedet. Vegmeldingssentralen er informert og det finnes omkjøringsmuligheter.

Riksvei 45 stengt

Også på riksvei 45 ved Giljajuvet har det gått et jordras. Dette sperrrer begge kjøreretninger. Ingen personer er tatt av raset og det er heller ikke fare for folk i området, melder politiet.

Politiet melder også om flom ved Svåelven i Egersund. De som bor på feil side av Lædreveien vil ikke kunne passere med bil. Brannvesenet er informert.

Politiet har også fått flere meldinger i løpet av natten og morgentimene om nedblåste trær, og mye vann i veibanen mange steder i distriktet. Politiet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

Travel natt for brannvesenet også

Brannvesenet har også hatt en travel natt. De har vært ute på en rekke oppdrag etter at folk har fått vann inn i kjellerne sine.

– Vi har sendt ut det vi har av biler på kryss og tvers i hele Rogaland. Det er veldig mange kjellere som er oversvømt fra Stavanger til Hauge i Dalane, Time, Gjesdal, ja stort sett over alt, sier Stein Arild Egeland, vaktleder Rogaland brann og redning.

Han anslår at det dreier seg om cirka 25 oversvømte kjellere. Her har vannet stått fra 10–20 centimeter til om lag en halv meter over golvet.

– Vi har ikke fått melding om fare for personer, det har gått veldig bra. Våre folk har vært utrolig flinke og tatt det som har vært. De har kjørt til neste oppdrag så snart de har vært ferdige en plass.

– Et tre hadde falt over veien i Hauge i Dalane og ett i Gjesdal ved Fiskebekkveien. Dit kom den en hjullaster som ble brukt i tillegg for å få treet vekk. Det falt også et tre ved Kvernelandsveien ved Ullvarefabrikken i Sandnes, sier Egeland.

