Flyforsinkelser etter sikkerhetsglipp

Ved en glipp ble en mistenkelig gjenstand ikke undersøkt nærmere i sikkerhetskontrollen ved Stavanger lufthavn onsdag morgen. Det førte til at hele avgangshallen måtte tømmes for folk. Det har også gitt noen flyforsinkelser i morgentimene.

– Da glippen ble oppdaget, var gjenstanden dessverre tatt med inn i avgangshallen. Vi lette etter passasjeren uten å finne vedkommende igjen. Det førte til at terminalen måtte tømmes og gjennomsøkes før passasjerer kunne slippes inn igjen, sier Morten Wathne, operativ sjef ved Stavanger lufthavn, Sola.

– Hva slags gjenstand dreier det seg om?

– Det var en form for håndbagasje. Problemet var at den ble tatt inn i avgangshallen før det ble verifisert at den ikke var farlig, sier Wathne.

Fordi alle passasjerene måtte gå gjennom sikkerhetskontrollen en gang til, ble det kø. Køen skal være lang og strekke seg ned trappen til innsjekkingsområdet.

– Men vi har satt inn alt vi har av kapasitet for å få folk inn igjen så raskt som mulig. Det er beklagelig for de reisende at denne type hendelser skjer, men tiltaket er å tømme og gjennomsøke avgangshallen og forhindre at noe alvorlig skjer, sier Wathne.