Dag Svinsås, pressevakt i Bane Nor, forteller at de har folk på stedet som jobber med feilen.

– Vi har ingen prognose på når det vil være ferdig, sier Svinsås.

Pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby forteller Aftenbladet klokken 20.38 at de allerede har fått et par busser bekreftet og at de jobber med å sette opp buss og taxi mellom Ganddal, Skeiane og Sandnes sentrum.

– Vi håper dette ordner seg fortest mulig, legger han til.