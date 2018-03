Bypakke Nord-Jæren: Blir 4,7 milliarder kroner dyrere

Bussveien har i handlingsprogrammet for Bypakken en kostnadsramme på 11,3 milliarder kroner (2018). Nye kostnadstall viser at kostnadsrammen for Bussveien nå er 14,1 milliarder kroner (2018) dersom Bussveien planlegges og bygges som planlagt.

– De aller fleste prosjektene i Bussveien ligger i bynære områder. I etterpåklokskapens lys, skulle vi satt av mer penger her, sier fungerende regionveisjef, Tone Oppedal.

Konsktruksjoner, grunnerverv og andre byggekostnader drar samlet opp kostnadene.

Men det er ikke bare Bussveien som blir dyrere. Totalt øker kostnadene for alle prosjektene i Bypakke Nord-Jæren med 4,7 milliarder kroner.

Kostnadene er nå økt fra 32 milliarder til 36,8 milliarder kroner. De største inntektene her er bompenger fra bilistene på 26 milliarder kroner de neste 15 årene.

– Vil staten fortsatt ta 50 prosent av kostnadene med Bussveien?

– Staten tar ikke uten videre ekstraregningen, sier samferdselssjef Gottfried Heinzerling på direkte spørsmål fra Aftenbladet.

– Byvekstavtalen skal reforhandles i år, sier Stine Haave Åsland. Hun er sekretariatsleder i Bypakke Nord-Jæren.

Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren har bedt om en gjennomgang av alle prosjektkostnadene til møtet torsdag.

Grunnforhold og innløsningskostnader undervurdert

De nye tallene fremkommer basert på en kostnadsgjennomgang av delprosjektene i Bussveien. Kostnadsgjennomgangen er foretatt av Statens vegvesen. I saken blir det pekt på ulike element som er med på å forklare prisøkningen, men i særlig grad fremheves det at det først er i planleggingen en får detaljert kunnskap om strekningen, og får tilstrekkelig kunnskap til å si hvilke tiltak som må iverksettes. Videre har kostnader på grunn av grunnforhold vært undervurdert i enkelte prosjekt, samt at grunnervervskostnadene er høyere enn hva som har vært tilfelle i sammenliknbare prosjekt.

Torsdag 8. mars er det styringsgruppemøte i Bypakken. Styringsgruppa har bedt om en gjennomgang av alle prosjektkostnader til dette møtet.

Ikke første kostnadsprekk

Flere ganger har prosjektene i bypakken blitt dyrere enn opprinnelig antatt.

Den siste kalkylen for E39 Smiene-Harestad, altså forbindelsen mellom Ryfast og Rogfast, var på drøyt 3,6 milliarder kroner, 427 millioner mer enn avsatt i Bypakke Nord-Jæren.

I oktober omtalte Aftenbladet ny kostnadssprekk og utsettelse for E39 Ålgård-Hove.

I 2016 omtalte Aftenbladet en pris på nesten 100.000 kroner per meter sykkelstamvei etter at en milliard hadde blitt lagt til en opprinnelig pris på 200 millioner kroner.

Milliardsprekk

Aftenbladet har tidligere omtalt milliardsprekk i bussveiprosjektet og hvordan prisen hoppet en halv milliard alene etter et Stavanger-vedtak om en strekning på 3 kilometer fra Kannik til Madlakrossen til 167.000 kroner per meter.

Her kan du lese hvordan prislappen på papiret gikk fra 4,0 milliarder til 9,9 milliarder på to år.

Hemmelighold

Mats Danielsen, medlem av samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune reagerer på hemmeligholdet rundt hva som skal presenteres på møtet.

– Det er bare gruppelederne som har blitt orientert. Det finnes ingen spor av dette i postjournalene hos verken fylkeskommunen eller Statens vegvesen, sier Danielsen.

Danielsen kan bare basere seg på informasjonen han har fått gjennom mediene .

– Hvis dette stemmer er denne saken verre enn stupetårnet på Hamar, sier Danielsen.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.