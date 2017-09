To kulverter, eller firkantrør, skal monteres under veien i Hestabekken ved Solastranda. Det innebærer at veien ble stengt på to steder fredag kveld, og arbeidene skal pågå fram til søndag ettermiddag.

Vegvesenet melder at veien blir åpnet igjen senest klokka 14 søndag.

– Omkjøring er skiltet via Sola sentrum. Beboere i området kan kjøre til eiendommene sine, forteller prosjektleder Livar Thomassen i Statens vegvesen.