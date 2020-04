Delvis nattestengt i Ryfylketunnelen fra tirsdag

Påsken har gitt rekordhøye trafikktall for Ryfylketunnelen. Uavhengig av dette gjennomfører Statans vegvesen rutinemessig tunnelvask fra tirsdag 14. april til fredag 24. april.

Foto: Tor Inge Jøssang

Ryfylketunnelen skal ha sin årlige fullvask fra tirsdag 14. april til fredag 24. april.

Arbeidet blir utført mellom 21:00 til 06:00 neste morgen.

Som sist blir det toveistrafikk i ett løp mens det andre vaskes.

For å sikre at det ikke er biler i tunnelene må bilistene beregne at begge løp blir stengt i en kort periode før det ene løpet åpnes for toveistrafikk.

Det blir skiltet og nedsatt fartsgrense, og vi ber om at alle respekterer skilting og fartsnedsettelsen. Det melder Statens vegvesen

