Delvis nattestengt i Ryfylketunnelen til 24. april

Påsken har gitt rekordhøye trafikktall for Ryfylketunnelen. Uavhengig av dette gjennomfører Statans vegvesen rutinemessig tunnelvask fra tirsdag 14. april til fredag 24. april.

Ryfylketunnelen skal vaskes. Foto: Tor Inge Jøssang

Ryfylketunnelen skal ha sin årlige fullvask fra tirsdag 14. april til fredag 24. april.

Arbeidet blir utført fra klokken 21.00 til 06.00 neste morgen.

Som sist blir det toveistrafikk i ett løp mens det andre vaskes.

For å sikre at det ikke er biler i tunnelene må bilistene beregne at begge løp blir stengt i en kort periode før det ene løpet åpnes for toveistrafikk.

Det blir skiltet og nedsatt fartsgrense, og vi ber om at alle respekterer skilting og fartsnedsettelsen. Det melder Statens vegvesen

Publisert: Publisert: 12. april 2020 15:10 Oppdatert: 15. april 2020 06:03