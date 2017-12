Rullebanen på Sola stengt på grunn av is

Årsaken skal være at rullebanen er så glatt at den måtte stenges.

Operativ leder Morten Wathne ved Stavanger lufthavn, Sola forteller ved 16.25-tiden at rullebanen vil være åpen igjen i løpet av 5 minutter.

– Vi har vært ute og brøytet og sweepet rullebanen på vanlig måte. Da vi tok en friksjonstest etterpå, viste det seg at det hadde frosset på. Derfor måtte vi ta en ny runde med kjemikalier, noe som tar litt lengre tid, sier Wathne.

– Dere åpner igjen ved 16.30-tiden. Hvor lenge har rullebanen da vært stengt?

– Om lag et kvarter, etter det jeg får opplyst.

En tipser melder dette til Aftenbladet like før klokken 16:

«Sitter på flyet fra Oslo til Sola nå, og vi får ikke lande på grunn av stengt flyplass. Kapteinen sa at grunnen var glatt rullebane og uventet vær. Vi må vente i rundt 1 time, eller returnere til Oslo eller fly til Bergen for å fylle drivstoff. Sirkler over Stavanger nå».

Ifølge Avinor landet siste fly på Sola klokken 15.45. Klokken 16.15 har ti fly som skal lande på Sola fått ny tid. I tillegg er to fly, ett fra Amsterdam som skulle landet klokken 16.30 og ett fra Trondheim som skulle landet klokken 16.35, innstilte.

Også flere avganger er innstilte eller har fått ny tid.

