Jente påkjørt på Lagårdsveien

Like etter klokken 17 lørdag ettermiddag fikk politiet melding om en trafikkulykke på Largårdsveien. Først ble det meldt at to biler var involvert, men etter å ha vært på stedet, melder politiet at det er snakk om en påkjørsel.

– En jente i tenårene har angivelig sprunget over fotgjengerfeltet på rødt lys og blitt påkjørt av en bil. Jenta er kjørt til SUS, angivelig lettere skadet, melder operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

