Veien gjennom Dirdal åpner torsdag

Den omdiskuterte fylkevei 45 gjennom Dirdal åpner nå igjen etter omfattende utbedring.

Veien åpnes for trafikk «seinest klokka 0530 førstkomande torsdag», heter det i en melding som Statens vegvesen har sendt ut.

Folket i Dirdal har vært kraftig irritert over stengningen, enkelte har ment at veien er blitt for smal og andre igjen at den nye traseen er lagt for nær en rasutsatt fjellside.

Prosjektleder Anne Stine Johnson tror folk kommer til å bli fornøyd.

– Veien asfalteres onsdag. Det er litt vanskelig å si akkurat hvor lang dette arbeidet, og sikringen av asfaltlaget tar, men vi regner med at vi blir ferdige i løpet av natta og altså seinest 0530.

– Vi er glade for at vi endelig kan åpne. Entreprenøren Kruse Smith AS og vi har stått på for å åpne så fort som råd. Jeg vil takke innbyggerene som har vært tålmodige, seier prosjektleiar Anne Stine Johnson i Statens vegvesen.

Arbeidet i Dirdal er langt fra ferdig, men ferdig nok til at det går an å slippe trafikanter gjennom. Fristen til entreprenøren for å få alt ferdig, inkludert elektroarbeidet i tunnelen, er 1. desember.

Allerede til helga blir det nattestengt frå 23:00 til 05:45. Da blir det foreløpige tunnellyset montert. Utover høsten blir fylkesvegen stengt om nettene.

