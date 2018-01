En person skadet etter utforkjøring på Orre, mistenkes for promillekjøring

Politiet meldte om ulykken rett før 2230 fredag. En person får behandling i en ambulanse på stedet. Politiet trodde en stund at det var en person nummer to involvert i ulykken og søkte i nærområdet med hundepatrulje. Klokken 2305 får Aftenbladet opplyset at dette søktet er avluttet og at det ikke lenger mistenker at de var mer enn en person involvert.

– Føreren av bilen er mistenkt for promillekjøring. Skadeomfanget er fremdeles noe uklart, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm til Aftenbladet.

Bilen kjørte av veien og inn i en slags søyle.

Ulykken har skjedd på Nordsjøvegen i nærheten av Wiigs gartneri på Orre, melder Rogaland brann og redning, som rykket ut med mannskaper fra Stangeland, Klepp og Time.