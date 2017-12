Snøvær i Europa skaper trøbbel for flytrafikken

– Det er mye vær i Europa nå. Store flyplasser i London og Amsterdam blir rammet av det, sier lufthavnsjef på Sola, Leif Anker Lorentzen.

– Når disse knutepunktene får problemer med å avvikle trafikken, får det store konsekvenser. Det får en dominoeffekt når mannskap og fly ikke er på samme sted til samme tid, forklarer han.

SJEKK ANKOMSTENE TIL STAVANGER LUFTHAVN HER

Hold kontakt med flyselskapet

– Hvordan flyselskapene prioriterer sin kapasitet, vet vi ingenting om. Passasjerene må holde kontakt med med eget flyselskap for å få informasjon, sier Lorentzen.

– Fire timer har våre folk stått i kø for å booke om billetter. Og vi har fått beskjed om at vi kan booke om til et fly som går tirsdag morgen.

Det sier direktør Morten Warland i Stavanger Symfoniorkester. Sammen med nær 80 medarbeidere sitter han værfast på Schiphol flyplass i Amsterdam.

Det snør

– Vi fikk beskjed om at det har kommet store snømengder, men, men, jeg vil ikke si at vi er nedsnødd, sier Warland. Han har likevel litt sympati med nederlenderne som ble noe overrasket av vinterens krumspring.

Vær i London

– Vi har fått beskjed om at en god del fly fra England er forsinket. Det kanselleres fly hele tiden her nå. Været påvirker nok flytrafikken, og får konsekvenser for mange reisende etterhvert, sier han.

Symfoniorkesteret reiste ned lørdag, og har spilt konsert for 1500 publikummere på ærverdige Consert Gebouw i Amsterdam. Ifølge daglig leder en celeber plass å bli invitert til.

Prøver å booke om

– Nå prøver vi å få avgårde de som har avtaler hjemme. Noen skal i begravelse og andre hjem til barn. Det har ikke vært lett å få booket om billetter, sier Warland, og tilføyer at de blir boende på Hotell Hilton der de allerede er innkvartert, og kommer hjem i god tid til neste konsert i Stavanger konserthus kommende fredag.

Helikoptre på bakken

Også helikoptertrafikken blir satt på bakken av været:

Statoil opplyser at søndagens turer er kansellert på grunn av fare for lyn og torden, ifølge avgangsinformasjonen på heliport.no.