En bil har kjørt i grøfta ved en avkjørsel på E39 på Forus. Årsaken er foreløpig ukjent, opplyser operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt klokken 12.45.

En lyktestolpe er nedkjørt.

Ulykken fant sted ved avkjørselen til Forusbeen fra sørgående felt på Motorveien. Alle personer i bilen var ved bevissthet da nødetatene kom til stedet.

Klokken 13.15 opplyser politiet at en dame og hennes to barn er kjørt til legevakten for sjekk. Trafikken går som normalt.