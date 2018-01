Togtrafikken i gang igjen på Jærbanen

Etter at Aftenbladet meldte at alt var greit igjen med togtrafikken på Jærbanen, har det kommet flere meldinger om at dette ikke stemte. Ingen tog i sikte, ingen informasjon på stasjonene om at trafikken var i gang igjen. I Jåttåvågen sto toget fortsatt stille, og det var heller ikke noe buss for tog som lovet, var noen av tilbakemeldingene som kom. Passasjerer i Jåttåvågen ble ifølge en tipser også henvist til vanlig rutebuss med Kolumbus for å komme seg videre.

– Vi beklager, men feilinformasjonen skyldes en misforståelse i loggen vår, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre i NSB.

Han leste nemlig i loggen at trafikken var i gang igjen fra 15.30.

Første tog i 17-tiden

– Det riktige er at banestrekningen åpnet igjen klokka 15.30. Men så skulle jo togene komme i posisjon på stasjonene, så de har kjørt uten passasjerer til nå. Nå har jeg fått opplyst at det første toget vil gå fra Stavanger klokka 16.54, sier Myhre.

Når det gjelder manglende informasjon om trafikken på holdeplassene, henviser Myhre til Bane NOR, som har ansvaret for det.

Det har foreløpig ikke lyktes Aftenbladet å komme i kontakt med Bane NOR etter at togtrafikken er friskmeldt.

Signalanlegget sviktet

Togtrafikken på Jærbanen stanset klokka 13.30, etter at det ble meldt om feil på signalanlegget mellom Stavanger og Klepp.

– Feilen hindrer oss i å gi grønt lys. Vi arbeider med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Informasjon vil bli lagt ut på vårt togkart, på våre nettsider, i vår app togtider og på skjermer på stasjonen, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane NOR tidligere på ettermiddagen.

Da togstansen ble kjent, satte NSB ifølge Myhre i gang jobben med å få på plass busser på alle stasjoner, slik at togpassasjerene havner på sitt bestemmelsessted så fort som mulig.