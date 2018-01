– Vi skal gjøre veien bredere, og for å få jobben gjort kan vi ikke ha trafikk på veien. I tillegg skal vi legge med vann- og avløpskabler, sier byggeleder Livar Thomassen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Veien vil være åpen for rutebusser frem til klokken 18 fredag. I denne perioden vil grunneiere kunne kjøre til boligene sine. For alle andre, vil omkjøringen være via Sola sentrum og Ølberg.

