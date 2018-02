Et av de mest alvorlige manglene som ble oppdaget i Statens vegesens kontroll på Krossmoen i Eigersund, var et vogntog med ett svært slitt dekk.

– Sjåføren skyldte på at kjettingene han hadde brukt i forrige uke var årsaken til at dekket var så slitt, sier kontrolleder ved Statens vegvesen, Mohamed Nur Ali.

Han blir opprørt over noen av sjåførene.

– Det er skremmende. Om man har behov for å stoppe et vogntog på 50 tonn, trengs det gode dekk. Og særlig nå på vinterføre. Når det er feil og mangler som sjåføren lett kan oppdage gjennom varsler i dashbordet, eller se selv utvendig, er det jo rart at de ikke retter på feilene, sier Ali.

Statens vegvesen

Måtte bytte dekk

Sjåføren som ble stoppet fikk gebyr, og ble pålagt å bytte dekket før sjåføren fikk fortsette.

– Det var kun det ene hjulet som var slitt, mønsterdybden var under én millimeter. Resten av dekkene var innenfor minimumskravet få fem millimeter. Sjåføren byttet til et reservedekk og fikk fortsette, sier Ali.

Blant 30 kontrollerte vogntog ble det gitt ut to skriftlige advarsel til sjåfører for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

– Bruddene på hviletidsbestemmelsene var ikke så alvorlige at vi trengte å anmeldte sjåførene, sier Ali.

Fornøyde med kontrollen

Seks av kjøretøyene som ble kontrollert fikk bruksforbud fordi lasten ikke var tilstrekkelig sikkert. Sjåførene ble pålagt å sikre lasten før de fikk fortsette.

Det ble avdekket mangler på to kjøretøy, det ene fikk som nevnt bruksforbud på grunn av dårlig dekk.

Et kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av overlast, og måtte laste av før det fikk fortsette.

Bortsett fra disse tilfellene, er Statens vegvesen stort sett fornøyd med tirsdagens kontroll på Krossmoen.

– De fleste sjåførene synes det er bra at vi kontrollerer, og er opptatt av at alle i trafikken skal komme trygt frem. Det synes vi er bra. Blant sjåførene har det vært diskutert en del om forrige ukes værforhold. Under slike forhold er det viktig at de vitale delene av vogntoget er i god stand. Heldigvis er de fleste opptatt av dette og vi opplever at sjåførene setter pris på det vi gjør, sier Ali.